Минфин разъяснил статус валютного резидентства при создании компании присоединением

По закону 173-ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле иностранные юрлица, зарегистрированные в соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ о международных компаниях и международных фондах для целей закона 173-ФЗ относятся к нерезидентам.

Но в письме от 28.05.2024 № 05-11-13/48981 Минфина указал, что международная компания в случае ее регистрации в порядке инкорпорации должна рассматриваться для целей закона 173-ФЗ как резидент, поскольку не является иностранным юридическим лицом.

ФНС в письме от 14.06.2024 № ШЮ-4-17/6615 предупредила, что на такую компанию распространяются все требования закона 173-ФЗ — в том числе о необходимости уведомлять налоговые органы о своих зарубежных счетах (вкладах) и сдавать по ним отчеты, а также о совершении валютных операций.