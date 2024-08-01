27 государственных микрофинансовых организаций получили низкий уровень эффективности

В 2024 году Корпорация МСП впервые провела оценку эффективности государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) в оказании поддержки малому и среднему бизнесу.

Из 139 государственных МФО низкоэффективными признали 27 организаций, а 62 отнесли к высокоэффективной группе «драйверов».

В топ по максимальному показателю эффективности вошли ГМФО Алтайского и Краснодарского краев, Амурской, Иркутской, Московской, Новосибирской областей, Карелии и Удмуртии.

«В группу низкоэффективные со слабой операционной деятельностью и низкой финансовой устойчивостью вошли 27 ГМФО, 16 из них присвоен ранг финансовой устойчивости D (дефолт). Это связано в первую очередь с несоблюдением ключевых требований законодательства при осуществлении микрофинансовой деятельности», — сказано на сайте Корпорации МСП.

В 2023 году предприниматели получили 29 тыс. льготных займов от ГМФО на сумму 57 млрд рублей. Средняя процентная ставка составила 6,1%, а срок микрозайма — 2,5 года.

Недавно мы писали, что глава Совета Федерации призывает запретить микрофинансовые организации.