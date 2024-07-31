Глава Совета Федерации призывает запретить микрофинансовые организации

Валентина Матвиенко попросила Центробанк подумать о закрытии МФО. Но если запретить легальные микрофинансовые компании, они уйдут в теневой сектор, считает Набиуллина.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО). Такая идея стала ответной реакцией на слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что под видом МФО работают нелегальные кредиторы.

«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, деньги большие… Давайте подумаем, а нельзя ли их закрыть?», — сказала Матвиенко.

Набиуллина сообщила, что официальные микрофинансовые организации не обманывают людей, им запрещено начислять проценты и пени больше определенного уровня. Если сейчас запретить контролируемые МФО, они начнут работать в теневом секторе.

Недавно мы писали, что Центробанк нашел 3,5 тысяч нелегальных финансовых компаний.