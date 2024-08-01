Interactive Brokers запретил россиянам пополнять счета в лирах и юанях

Американский брокер Interactive Brokers запретил клиентам из России пополнять счета в 12 валютных парах, в том числе в турецких лирах и китайских юанях.

Вывести средства будет можно до 30 августа 2024 года, а после клиенты не смогут проводить операции в этих валютах. Об этом пишет РБК.

Начиная с весны 2022 года Interactive Brokers вводит ограничения для российских клиентов. Сначала перестали принимать рубли для пополнения счетов, затем запретили открывать новые позиции с ценными бумагами европейских эмитентов.

В марте 2023 года брокер заблокировал операции с евро и долларами, а в июне 2024 года прекратил выполнять операции по счетам россиян с невысокой активностью.