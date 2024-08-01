ЦБ определился, что нужно знать клиентам о договоре долгосрочных сбережений

Центробанк подготовил проект указания, по которому при заключении договора долгосрочных сбережений агенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут предоставлять клиентам ключевой информационный документ (КИД). В нем пропишут всю информацию об условиях и рисках этого соглашения.

В КИД будет информация о праве клиента перевести в программу долгосрочных сбережений пенсионные накопления. Это можно сделать единовременным взносом. Также в документе будут указаны условия выплаты выкупной суммы по договору. Например, если в случае жизненных обстоятельств человек хочет снять со счета всю сумму или ее часть без расторжения договора.

«Банк должен будет ознакомить клиента с КИД и получить у него подпись, подтверждающую это, до того, как человеку предоставят все другие документы по договору», — сказано на сайте ЦБ.

Также ключевой информационный документ должен содержать сведения о государственной поддержке взносов по программе долгосрочных сбережений.

Указание регулятора вступит в силу с 1 апреля 2025 года.