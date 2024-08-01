₽ Заказать рекламу
Банки

ЦБ определился, что нужно знать клиентам о договоре долгосрочных сбережений

Перед заключением договора о долгосрочных сбережениях клиентам предоставят ключевой информационный документ со всей информацией об условиях программы.

Центробанк подготовил проект указания, по которому при заключении договора долгосрочных сбережений агенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут предоставлять клиентам ключевой информационный документ (КИД). В нем пропишут всю информацию об условиях и рисках этого соглашения.

В КИД будет информация о праве клиента перевести в программу долгосрочных сбережений пенсионные накопления. Это можно сделать единовременным взносом. Также в документе будут указаны условия выплаты выкупной суммы по договору. Например, если в случае жизненных обстоятельств человек хочет снять со счета всю сумму или ее часть без расторжения договора.

«Банк должен будет ознакомить клиента с КИД и получить у него подпись, подтверждающую это, до того, как человеку предоставят все другие документы по договору», — сказано на сайте ЦБ.

Также ключевой информационный документ должен содержать сведения о государственной поддержке взносов по программе долгосрочных сбережений.

Указание регулятора вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Начать дискуссию