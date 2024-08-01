💥 Через суды ИП-адвокаты добились права на УСН

Но теперь Минфин и ФНС вынуждены изменить свое мнение.

Дело в том, что адвокаты дошли до Верховного суда, который сделал вывод: наличие статуса адвоката не лишает гражданина, зарегистрированного как ИП и осуществляющего иную предпринимательскую деятельность, права на применение УСН в отношении этой деятельности.

То есть по адвокатским делам у человека будет ОСНО с НДФЛ, а по другой деятельности – УСН.

Налоговики должны ориентироваться на определения ВС с такими выводами. Об этом говорится в письме ФНС от 16.07.2024 № СД-4-3/8052@.