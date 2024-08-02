Налоговый юрист расскажет про условия амнистии за дробление бизнеса

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны и касается многих организаций. При этом теперь есть официальное понятие «дробления бизнеса», а также «добровольный отказ» от дробления. Кроме того, установлено, на кого распространяется амнистия и какие есть варианты.
Приходите на вебинар «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций». Он состоится сегодня в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).
Признаки дробления.
Добровольный отказ от дробления.
Кого коснется амнистия по дроблению.
Варианты ситуаций по амнистии за 2022-2024 годы.
Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам - 20 лет.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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