Налоговый юрист расскажет про условия амнистии за дробление бизнеса

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны и касается многих организаций. При этом теперь есть официальное понятие «дробления бизнеса», а также «добровольный отказ» от дробления. Кроме того, установлено, на кого распространяется амнистия и какие есть варианты.

Приходите на вебинар «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций». Он состоится сегодня в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).

Признаки дробления.

Добровольный отказ от дробления.

Кого коснется амнистия по дроблению.

Варианты ситуаций по амнистии за 2022-2024 годы.

Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам - 20 лет.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!