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Дробление бизнеса

Налоговый юрист расскажет про условия амнистии за дробление бизнеса

Разберитесь, как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и какие там есть условия.

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны и касается многих организаций. При этом теперь есть официальное понятие «дробления бизнеса», а также «добровольный отказ» от дробления. Кроме того, установлено, на кого распространяется амнистия и какие есть варианты.

Приходите на вебинар «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций». Он состоится сегодня в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  • Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).

  • Признаки дробления.

  • Добровольный отказ от дробления.

  • Кого коснется амнистия по дроблению.

  • Варианты ситуаций по амнистии за 2022-2024 годы.

Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам - 20 лет.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Ксения Петрова

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