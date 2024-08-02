Частные инвесторы придумали новую схему продажи заблокированных активов

Классическая схема разблокировки ценных бумаг предусматривает, что у инвестора должен быть счет в европейском банке, а в идеале — паспорт или вид на жительство в ЕС. Однако российские инвесторы начали договариваться с европейскими брокерами о продаже разблокированных в Euroclear активов без открытия счета.

Чтобы новая схема сработала, у брокера должен быть статус контролируемой иностранной компании (КИК). В таких сделках не нужно получать согласие правительственной комиссии по контролю за инвестициями. Достаточно заключить брокерский договор и обратиться с ним в Казначейство Бельгии. Об этом пишет РБК.

«Например, есть брокер на Кипре, который в российской налоговой заявлен как контролируемая иностранная компания (КИК). Этот брокер у российского частного инвестора выкупает заблокированные активы и даже денежные средства, как бы это абсурдно не звучало. Заключается договор между частным российским инвестором и этим брокером. Договор вступает в силу в момент получения бельгийской лицензии», — сказал партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

Как только иностранный депозитарий выдаст лицензию о разблокировке активов, брокер начнет перевод бумаг из Национального расчетного депозитария в другой. Также в Euroclear направят платежное поручение, а после брокер выплатит частному инвестору стоимость акций.