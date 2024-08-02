С 14 августа ценные бумаги HeadHunter перестанут торговаться на Мосбирже

Московская биржа с 14 августа 2024 года приостановит торги депозитарными расписками HeadHunter, поскольку компания будет проходить процедуру перерегистрации в юрисдикции РФ.

Последний день в основных торгах — 9 августа. Сделки по ценным бумагам HeadHunter будут исполнены не позднее 12 августа. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

В марте 2024 года акционеры HeadHunter одобрили переезд бизнеса с Кипра в РФ. Для этого в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрировали МКАО «Хэдхантер».