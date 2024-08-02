Знаковые разъяснения по НДС Минфина и ФНС весенне-летнего периода-2024

Мы собрали разъяснения по НДС, которые обязательно необходимо учитывать в работе бухгалтерам и владельцам бизнеса.

Агентский НДС можно взять на вычет — письмо Минфина от 24.04.2024 № 03-03-06/1/38382.

Если таможенная декларация признана неподанной, ставки НДС 0% не будет — письмо Минфина от 10.04.2024 № 03-07-08/33200.

НДС с полученного аванса можно взять на вычет после отгрузки — письмо Минфина от 03.04.2024 № 03-07-11/30455.

Ввозной НДС можно брать на вычет в течение 3 лет — письмо Минфина от 01.04.2024 № 03-07-08/29103.

Восстановленный НДС включают в расходы — письмо Минфина от 21.05.2024 № 03-03-06/1/46293.

Для подтверждения НДС 0% по грузоперевозкам нужен не только контракт, но и документы к нему — письмо Минфина от 28.03.2024 № 03-07-08/27889.

Российская система tax free не возвращает налог за работы и услуги — письмо Минфина от 26.03.2024 № 03-07-08/26992.

Если к моменту корректировки счета-фактуры покупатель реорганизован, в новом документе надо указывать новые реквизиты — письмо УФНС по Москве от 06.06.2024 № 24-24/071037@.

При импорте товаров из ЕАЭС в счете-фактуре можно не указывать страну происхождения — письмо ФНС от 05.04.2024 № ЗГ-2-15/5332@.

Грузоперевозка в страну ЕАЭС может облагаться разным НДС — письмо Минфина от 16.04.2024 № 03-07-13/1/35129.

Лимит на возмещение НДС в заявительном порядке действует на каждый квартал, а не год — письмо Минфина от 19.03.2024 № 03-07-11/24377.

При переходе с УСН на ОСНО компания не платит НДС с прошлых авансов — письмо Минфина от 02.04.2024 № 03-07-11/29768.

При покупке товаров полностью за счет субсидий НДС идет не на вычет, а в расходы — письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/37822.

При импорте товаров из стран ЕАЭС через агентов вычет по НДС применяет принципал — письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-07-13/1/24930.

Восстанавливать НДС с аванса надо без оглядки на вычет у поставщика — письмо Минфина от 29.02.2024 № 03-07-11/18515.

Больше не будет проблем с восстановлением НДС с аванса — письмо ФНС от 23.05.2024 № СД-4-3/5790@.

Для НДС отгрузку в валюте не всегда надо пересчитывать по курсу ЦБ — п исьмо Минфина от 14.03.2024 № 03-07-08/22634.

Сдача в аренду жилья не облагается НДС — письмо Минфина от 29.01.2024 № 03-07-11/6856.

За физкультурные услуги не надо платить НДС — письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-07-07/24805.

При импорте материалов надо платить НДС, даже если они для необлагаемой деятельности — письмо Минфина от 05.03.2024 № 03-07-13/1/19755.

С аванса от иностранного покупателя не надо платить НДС, если потом будет экспорт — письмо Минфина от 22.02.2024 № 03-07-08/15639.