Сроки получения лицензии сократят до 10 дней

Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедур лицензирования. Срок оказания госуслуг по предоставлению лицензии, внесению изменению в реестр, а также прекращению действия разрешительных документов сократится до 10 рабочих дней.

Заявитель получит уведомление о проведении «выездной оценки» деятельности компании в течение одного дня. Раньше это занимало три дня. Уведомление лицензиату будет можно отправить через портал Госуслуги, а провести оценку в удаленном формате.

Если подавать заявление на получении лицензии через Госуслуги, то не нужно ждать от лицензирующего органа специальной формы документа. Она уже будет автоматически сформирована на портале.