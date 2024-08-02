Бухгалтеры обеспокоены платежами в Китай: как сделать, чтобы деньги дошли до поставщика

Ситуация сейчас, в основном такая: если деньги доходят, то долго. Главное, чтобы банк отправителя был не под санкциями.

Бухгалтеры отмечают, что есть рабочая схема — когда оплата идет, например, из Райффайзенбанка в Азиан Пасифик банк Благовещенск (Asian-Pacific Bank в Blagoveshchensk) на рублевый счет.

По сути, получается это платеж не Россия-Китай, а Россия-Россия — представительству китайской компании в РФ. Но та сторона обычно берет завышенный курс юаней. И платеж проходит через валютный контроль.

Еще один выход — российской стороне начать открывать представительства в Китае.

А китайский бизнес должен получить российский ИНН. Без него счет в РФ не откроют.

Другая рабочая схема — платить из ВТБ Россия в ВТБ Шанхай. Реальная ситуация: по срокам перевод отправили 24.06, из российского ВТБ он ушел 05.07, поставщик получил деньги 25.07.

Но на днях появился новый нюанс: если покупать у них юани по завышенному курсу (+ 3-5%), они проводят платеж в течение 3 дней. А если нет, можно ждать долго.

На практике платеж может не уходить в Китай 2-3 недели и быть в статусе «на исполнении», хотя по выписке уже все прошло.

Есть еще АО Национальный банк сбережений. Через него можно работать с Китаем.

Работоспособность схемы зависит от многих причин: от банка в РФ, от иностранного банка-посредника, от банка контрагента в Китае, от hs code, от формулировки в назначении платежа и др.

В общем идеально работающей схемы оплаты в Китай пока нет.

На днях мы писали, что почти 80% платежей в юанях отправляются обратно в Россию.