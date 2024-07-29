Почти 80% платежей в юанях отправляются обратно в Россию

Китайские банки задерживают транзакции, а потом могут их отметить без объяснения причин. С клиентов удерживают комиссию даже при неисполненном переводе.

Сейчас самые острые риски связаны с трансграничными расчетами — около 80% платежей из России в юанях возвращаются обратно отправителям.

Первые проблемы начались в декабре 2023 года, когда президент США подписал указ о вторичных санкциях для иностранных банков. Новое обострение началось 12 июня. Переводы в Китай могут зависать на несколько недель до тех пор, пока кредитные организации примут решение о транзакции. Платеж могут отменить без объявления причин, при этом комиссию удержат, а сам перевод останется неисполненным. Об этом пишет «Коммерсант».

«По нашему опыту банки ничего не запрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30–40 дней и возвращаются назад. Иногда товар уже в России и китайский поставщик не может получить свои деньги на протяжении пяти-шести месяцев. Но ввиду доверительных отношений с клиентом продолжает поставлять товар на условиях так называемой постоплаты», — сказал управляющий партнер консалтинговой компании «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников.

За шесть месяцев 2024 года торговый оборот между РФ и Китаем вырос на 1,8% и превысил 116,8 млрд долларов. Экспорт из Китая в Россию сократился на 0,8% — до 51,6 млрд долларов, а импорт вырос на 3,9% — до 65,2 млрд долларов.

Недавно мы писали, что «дочка» китайского Bank of China в РФ перестала проводить расчеты с подсанкционными банками.