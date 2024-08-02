Исследование T-Банка: обороты собственников ПВЗ Wildberries выросли на 97%

С июня 2023 по июнь 2024 года обороты владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries увеличились на 97%. Предприниматели, которые работают с Ozon, стали получать на 70% больше.

Число предпринимателей, у которых есть только ПВЗ Wildberries выросло на 55%. Только с Ozon стали работать на 53% больше. Об этом говорится в исследовании T-Bank eCommerce.

В среднем собственники ПВЗ двух маркетплейсов зарабатывают в месяц в три раза больше, чем те, кто работает только с одной компанией. Предприниматели, которые держат пункты выдачи заказов сразу трех разных маркетплейсов (Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет) получают в 7 раз больше прибыли.

«60% владельцев ПВЗ никак больше не взаимодействуют с маркетплейсами. 24% изначально были селлерами и решили расширить свой бизнес, а еще 16% стали продавцами уже после открытия ПВЗ», — сказал директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

Чаще всего предприниматели открывают пункты Ozon: под этим брендом работают 44% все собственников ПВЗ. Доля Wildberries составляет 32%. Однако обороты владельцев пунктов выдачи заказов только Wildberries растут быстрее, чем у предпринимателей с другими точками самовывоза.

За 2023 год общее число предпринимателей-владельцев ПВЗ увеличилось на 36%.