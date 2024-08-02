Блогеры с 10 тысячами подписчиков будут сообщать о себе в Роскомнадзор

Совет Федерации одобрил закон о деанонимизации владельцев страниц в социальных сетях и каналов в мессенджерах с аудиторией больше 10 тыс. человек.

Блогеры с 1 ноября 2024 года должны подать информацию о себе в Роскомнадзор. Состав сведений и порядок их предоставления определит Правительство РФ.

Владельцы страниц и каналов, которые не попадут в список РКН, не смогут законно размещать рекламу на своих ресурсах. Более того, в течение 10 суток после получения требования от ведомства блогеры будут обязаны ограничить доступ к своим персональным страницам. Эта норма вступит в силу с 1 января 2025 года.

Кроме того, владельцы соцсетей с аудиторией больше 500 тыс. человек в сутки должны по запросу РКН и ФСБ передавать информацию о пользователях.