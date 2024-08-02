Как работать в системе прослеживаемости товаров в 2024 году

В 2024 году с системой прослеживаемости столкнутся почти все продавцы и покупатели, так как в перечне есть такие популярные и распространенные товары, как компьютерные мониторы и холодильники. Более того, в прослеживаемости придется разобраться организациям, которые просто используют импортированные товары для собственных нужд.

Именно поэтому мы обновили онлайн-курс «Прослеживаемость товаров», чтобы вы знали:

какие товары попадают под систему прослеживаемости;

как заполнять документы по прослеживаемым товарам;

как сдавать отчетность за прослеживаемые товары.

Вы научитесь правильно составлять всю необходимую документацию, декларацию и отчетность — сможете спокойно работать с импортной продукцией, не переживая о штрафах и претензиях со стороны налоговой.

Во время обучения мы разберем реальные случаи при прослеживаемости товаров, с которыми вы столкнетесь в работе. Расскажем, о продаже основных средств и иного имущества, которое было учтено не как товар, о покупке товаров у физических лиц и сборе комплектов, также обсудим комиссию и штрафы за нарушения в учете прослеживаемых товаров.

В курсе много практических заданий. Вы отработаете навыки заполнения счетов-фактур и УПД, уведомлений об остатках, экспорте и импорте товаров, отчетах об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости и т. д.

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.

Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс по специальной цене за 5 450 рублей!

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