НБКИ: количество активных кредитов не обязательно негативно влияет на кредитную историю

Главное — следить за долговой нагрузкой: она не должна быть >50%. Об этом предупредило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в своем телеграм-канале.

Есть 3 основных фактора, от которых еще зависит качество кредитной истории (КИ):

Просрочки.

Платежи, выполненные с опозданием, серьезно снижают ПКР. Но еще хуже — если за просрочку уже начислили штрафы — из-за них рейтинг дополнительно упадет на несколько позиций.

Одновременные заявки на кредит.

Заемщик, подающий много заявок, вызывает у банков сомнения в платежеспособности, поэтому качество КИ ухудшается, а рейтинг падает.

Судебные взыскания.

Наличие судебных взысканий по любым платежам, включая алименты и долги по ЖКХ, ухудшает кредитный рейтинг. Если выплата не проведена в срок — 10 дней с момента судебного решения — запись об этом появится в КИ.

Чем «старше» кредитная история человека, тем лучше это отражается на баллах ПКР.