Минфин уточнил порядок взыскания налоговой задолженности

Минфин, ФНС и Верховный суд доработали законопроект о применении внесудебного взыскания налоговой задолженности.

Процедура внесудебного взыскания доступна только для сумм, которые учтены на ЕНС. И при условии, что налогоплательщики не подали возражений в отношении начисленных сумм.

«В случае спорности суммы налога он не только не взыскивается во внесудебном порядке, но и исключается из сальдо ЕНС налогоплательщика вплоть до судебного решения. За счет этого суммы единого налогового платежа (ЕНП) налогоплательщика не будут направляться на долги, против которых заявлены возражения до момента, пока не будет судебного решения», — сказано на сайте Минфина.

Сейчас срок для подачи несогласия по судебному приказу составляет 10 дней. Законопроект увеличит этот период в три раза — до 30 дней с момента уведомления об исчислении налога.

Подать заявление можно не только лично или по почте, но и дистанционно с помощью электронных сервисов ФНС.

Налогоплательщики могут не согласиться со взысканием даже после истечения срока на возражение. Если такая жалоба будет подана, то спорную сумму исключат из сальдо ЕНС.

Приставы могут обратить взыскание на имущество физлица только в случае, когда на счетах в банке отсутствуют средства.

ФНС не ожидает, что налогоплательщики будут массово подавать в суд. По статистике последних лет, суды не удовлетворяют требования налоговых органов о взыскании с физлиц лишь в 0,044% случаев. Кроме того, получение исполнительного документа о взыскании влечет за собой дополнительные издержи для должника.

Если финансовое положение должника в процессе внесудебного взыскания не позволяет за один раз рассчитаться с налоговыми долгами, человек сможет обратиться в налоговый орган для получения отсрочки или рассрочки.