Постановка на воинский учет и получение гражданства РФ теперь напрямую связаны

Закон устанавливается обязанность органов МВД предоставлять в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство России.

Одновременно закреплено основание прекращения гражданства РФ лицам, сообщившим заведомо ложные сведения в отношении обязательств соблюдать Конституцию РФ — когда это выразилось в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Ранее мы писали, что Госдума ужесточает наказание за преступления мигрантов.