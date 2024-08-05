Подрядчики на УСН не начисляют НДС на строительные работы

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-07-11/62118.

Таким образом, если работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капремонта и сам капремонт МКД выполняет подрядчик на УСН, то НДС в акте не фигурирует.

При этом НК не регулирует вопросы, касающиеся порядка определения цены договоров и составления сметы, заметил Минфин.