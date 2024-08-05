Утвердят бланки для упрощенных вычетов по НДФЛ

Проект опубликован на федеральном портале.

Напомним, ранее в упрощенном порядке можно было получить только имущественный и инвестиционный вычет.

По расходам с 2024 года в упрощенном порядке можно еще получить социальный налоговый вычет на лечение, обучение, фитнес, страховки.

При упрощенном способе никакие документы не нужны, все необходимые данные уже будут в личном кабинете. В том числе – предзаполненное заявление, которое будет новой формы.

В новой форме заявления предусмотрен не только ИНН физлица, но и ЕРН – регномер из регистра населения.

Также этот номер можно будет указывать в 3-НДФЛ. Об этом мы рассказывали тут.