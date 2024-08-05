Как определить срок для амортизации НМА по лицензионным договорам

Фонд «НРБУ «БМЦ» выпустил рекомендации по учету прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) по лицензионным договорам в рамках ФСБУ 14/2022.

Для определения срока полезного использования актива срок прав лицензиата считается в целях бухучета равным сроку действия лицензионного договора , если по его условиям непродление договора на следующий срок лишает лицензиата возможности пользоваться далее РИД.

Срок прав лицензиата считается в целях бухучета не ограниченным сроком действия лицензионного договора, если по его условиям непродление договора на следующий срок не лишит лицензиата возможности пользоваться далее РИД.

Лишение лицензиата прав на обновление ПО при сохранении его прав на предыдущую (необновленную) версию не говорит об ограничении срока прав лицензиата сроком лицензионного договора.

Вместе с тем, отсутствие прав на новую версию может указывать на моральное устаревание существующего НМА, которое приводит к необходимости пересмотра оставшегося срока полезного использования актива и проверки его на обесценение.

Когда расходы по лицензионному договору не признаются НМА, мы рассказывали тут.