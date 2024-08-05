Центробанк будет стимулировать региональных предпринимателей переходить на безнал

Чтобы повысить уровень приема безналичных платежей в российских регионах, Центробанк подготовит программы стимулирования предпринимателей, которые принимают оплату по карте или через Систему быстрых платежей (СБП).

Все организации с государственным финансированием будут обязаны принимать безналичные платежи. Кроме того, ЦБ хочет перевести субсидии и компенсации в формат электронного сертификата. Они станут безналичным инструментом платежа, с помощью которого предприниматель будет покупать товары, работы и услуги за счет бюджетных средств. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию регулятора.

Безналичную оплату в регионах будут развивать за счет запуска на базе системы «Мир» социальных карт. Например, транспортные карты, карты студентов, школьников, туристов, жителей города.

В начале 2024 года доля безналичных платежей в розничных расчетах достигла исторического максимума — 83,4%. А средний показатель оплат по безналу на уровне 84-86%.