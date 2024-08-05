Минсельхоз ужесточит правила выдачи сельской ипотеки

Минсельхоз подготовил проект решения правительства о предоставлении субсидий на сельскую ипотеку. Льготная программа больше не будет распространяться на сельские пункты и поселки городского типа, которые расположены близко к крупным городам и столицам регионов.

Сельская ипотека бессрочно действует с 2022 года, льготная ставка не превышает 3%, а максимальная сумма займа составляет 6 млн рублей.

Из понятия «сельские территории» исключат: поселки, расстояние которых от административных центров не превышает 50 км;

территории, которые находятся в 30 км от городов с населением больше 100 тыс. человек.

В пояснительной записке к документу сказано, что ограничение зоны действия льготной программы снизит нагрузку на бюджет.

Кроме того, если Минсельхоз прекратил субсидирование кредитов, уполномоченный банк получит право повысить ставку по кредиту — чтобы размер увеличения платежа не превышал сумму субсидии. Ставку разрешает поднимать до размера ключевой ставки ЦБ.