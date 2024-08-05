⚡️ Итоги дня: в Санкт-Петербурге водителей штрафуют за шум двигателя, за россиянами следят через Android, а продажи пива выросли на 13%

Стоимость биткойна в ходе торгов снизилась на 11,76% — до 53 524 долларов.
Лаборатория Касперского выявила слежку за россиянами через Android устройства. Троян получал доступ к сообщениям в мессенджерах, контактам и мог записывать экран.
Сбербанк вложит 300 млн рублей в реконструкцию стадиона в Ярославле.
Российские кинотеатры собрали 29 млрд рублей с начала 2024 года. Около 30% от общего количества фильмов пришлось на отечественные картины.
Полиция в Санкт-Петербурге впервые разработала и реализовала механизм, который позволяет привлечь к ответственности водителей автомобилей и мотоциклов, которые специально повысили шум работающего двигателя. За выходные к ответственности привлекли 15 водителей.
Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%. Пиво занимает 82,9% продаж от алкогольного рынка.
Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя. Рейтинг возглавляет Индия с госдолгом 1 316 долларов на человека, следом идет Индонезия — 1 747 долларов и на третьем месте расположилась Россия с 2 076 долларов.
Выпускница омского колледжа стала первой в мире девушкой-пилотом Ми-38. Достижение официально зарегистрировано Книгой рекордов России.
Бостонская группа Aerosmith объявила об отмене прощального тура Peace Out и завершении гастрольной деятельности. Выступления пришлось прекратить из-за медицинских проблем вокалиста Стивена Тайлера.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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