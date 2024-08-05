⚡️ Итоги дня: в Санкт-Петербурге водителей штрафуют за шум двигателя, за россиянами следят через Android, а продажи пива выросли на 13%

Стоимость биткойна в ходе торгов снизилась на 11,76% — до 53 524 долларов.

Лаборатория Касперского выявила слежку за россиянами через Android устройства. Троян получал доступ к сообщениям в мессенджерах, контактам и мог записывать экран.

Сбербанк вложит 300 млн рублей в реконструкцию стадиона в Ярославле.

Российские кинотеатры собрали 29 млрд рублей с начала 2024 года. Около 30% от общего количества фильмов пришлось на отечественные картины.

Полиция в Санкт-Петербурге впервые разработала и реализовала механизм, который позволяет привлечь к ответственности водителей автомобилей и мотоциклов, которые специально повысили шум работающего двигателя. За выходные к ответственности привлекли 15 водителей.

Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%. Пиво занимает 82,9% продаж от алкогольного рынка.

Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя. Рейтинг возглавляет Индия с госдолгом 1 316 долларов на человека, следом идет Индонезия — 1 747 долларов и на третьем месте расположилась Россия с 2 076 долларов.

Выпускница омского колледжа стала первой в мире девушкой-пилотом Ми-38. Достижение официально зарегистрировано Книгой рекордов России.