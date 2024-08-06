Райффайзенбанк больше не открывает брокерские счета

С 26 июля 2024 года Райффайзенбанк перестал открывать новые брокерские счета розничным инвесторам.

Такое решение связано с предписание Европейского Центробанка в отношении группы RBI, пишет «Коммерсант».

«В связи с предписанием ЕЦБ в адрес Группы RBI Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов», — сказали в пресс-службе кредитной организации.

Уже действующие брокерские счета будут обслуживать в штатном режиме.

К 2026 году группа Raiffeisen Bank International (RBI) должна снизить кредитный портфель в России на 65%.