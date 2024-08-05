Плата за подключение к электросетям вырастет в два раза

Глава «Россетей» Андрей Рюмин предложил кабмину поднять минимальную ставку на подключение населения к электросетям до 10 тыс. рублей за один кВт. Сейчас россияне платят минимум 5,57 тыс. рублей.

С 1 января 2025 года максимальный уровень ставки за подключение к электросетям может вырасти до 20 тыс. рублей. Пока что действует ставка в размере 11,17 тыс. рублей.

В 2022 году правительство установило минимальный и максимальный размер платы за 1 кВт для льготных категорий населения. Платеж зависит от расчетной мощности, а также от расположения объектов. Например, для подключения домов на расстоянии от сетей более 300 м в городе нужно оплатить строительство «последней мили».

Такое же правило распространяется на объекты в сельской местности, которые находятся дальше 500 м от сети электроэнергии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ставки собираются поднять из-за дефицита финансирования «Россетей». Кредитная нагрузка компании выросла до 100 млн рублей, что тормозит электрификацию.

В то же время техобслуживание и ремонт газового оборудования могут подешеветь: закон прошел первое чтение.