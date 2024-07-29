Техобслуживание и ремонт газового оборудования могут подешеветь: закон прошел первое чтение

Согласно проекту закона, разработанного депутатами и сенаторами, теперь граждане смогут сами выбирать газораспределительную организацию, с которой может быть заключен договор о техобслуживании. Это будет возможно при наличии у нее соответствующей лицензии.
Изменения позволят уйти от монополии и возможных злоупотреблений, позволив сохранить качество услуги.
«… из обращений граждан следует, что, например, в Самарской области стоимость технического обслуживания ВКГО выросла в 1,5-3,3 раза, а стоимость технического обслуживания ВДГО — до 2,3 раз; а в некоторых субъектах Российской Федерации стоимость технического обслуживания ВДГО возросла до 4 раз. При этом отмечается, что никаких дополнительных работ (услуг) собственникам и нанимателям жилых помещений не оказывается, связи между повышением стоимости и повышением качества и безопасности выполнения (оказания) работ (услуг) не прослеживается, что вызывает обоснованное недовольство граждан и провоцирует рост социальной напряженности», — отмечено в пояснительной записке к проекту.
В случае подписания Президентом закон вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.
Ранее мы сообщали, что на рынке газовых услуг наведут порядок и обещают снижение расценок.
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