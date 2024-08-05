ФАС уточнила ценообразование за тепло и воду

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 15.07.2024 № 473/24 уточнил, что в тарифы включены расходы регулируемых организаций на цифровизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

В составе размера и базы инвестированного капитала учитывают объекты централизованных систем и цифровую инфраструктуру, необходимые для ведения регулируемого вида деятельности.

Установлено, что при расчете тарифов учитывается экономия, достигнутая вследствие внедрения цифровой инфраструктуры. Условие: если затраты на создание, приобретение, эксплуатацию этой инфраструктуры не учтены и не будут учтены при установлении тарифов, не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Уточнили, что единая система классификации и раздельного учета затрат по видам деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций действует до 1 марта 2029 года.

Приказ ФАС начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Сегодня мы писали, что плата за подключение к электросетям вырастет в два раза.