ФАС уточнила ценообразование за тепло и воду

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 15.07.2024 № 473/24 уточнил, что в тарифы включены расходы регулируемых организаций на цифровизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
В составе размера и базы инвестированного капитала учитывают объекты централизованных систем и цифровую инфраструктуру, необходимые для ведения регулируемого вида деятельности.
Установлено, что при расчете тарифов учитывается экономия, достигнутая вследствие внедрения цифровой инфраструктуры. Условие: если затраты на создание, приобретение, эксплуатацию этой инфраструктуры не учтены и не будут учтены при установлении тарифов, не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.
Уточнили, что единая система классификации и раздельного учета затрат по видам деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций действует до 1 марта 2029 года.
Приказ ФАС начнет действовать с 1 марта 2025 года.
Сегодня мы писали, что плата за подключение к электросетям вырастет в два раза.
Комментарии2
Чувствую себя Колобком: ничего не понимаю!
В то же время:
Перевожу: предположим, расходы на цифровизацию составили 100500 миллионов. Цифровизация позволила сократить персонал с ФОТ 1 миллион. Следовательно, в тарифе будет учтено 100499 миллионов расходов)))