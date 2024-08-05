ИТ-компаниям на ОСНО разрешили учитывать дебиторку, возникшую на УСН

ФНС в письме от 30.07.2024 № СД-4-3/8675@ дала положительный ответ о возможности учета при расчете 70% доли доходов от ИТ-деятельности дебиторской задолженности по доходам, возникшим от оказания в период применения УСН ИТ-услуг, оплата (частичная оплата) которых произошла после перехода на общую систему налогообложения.

Ранее региональное УФНС тоже положительно ответило на такой запрос, а ФНС его подтвердила окончательно.

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.