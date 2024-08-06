Об этом сообщает Минфин в письме от 26.02.2024 № 07-01-09/16510.

Последствия изменения учетной политики отражают в бухучете в межотчетный период таким образом, чтобы вступительные остатки по счетам бухучета на дату этого перехода отражали данные, сформированные в соответствии с законодательством РФ.

Такие вступительные остатки формируются на основании:

первичных документов;

регистров бухучета;

бухотчетности;

результатов инвентаризации активов и обязательств;

иных доступных организации источников информации, подтверждающих фактическое наличие и оценку объектов, подлежащих признанию в бухучете по нормам ФСБУ.

Также Минфин напомнил, что ранее выпускал информацию от 19.12.2022 № ПЗ-15/2022 «О ведении бухучета на территориях новых субъектов РФ». Там описаны нюансы учета в переходный период.