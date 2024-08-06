Об этом сообщает Минфин в письме от 26.02.2024 № 07-01-09/16510.
Последствия изменения учетной политики отражают в бухучете в межотчетный период таким образом, чтобы вступительные остатки по счетам бухучета на дату этого перехода отражали данные, сформированные в соответствии с законодательством РФ.
Такие вступительные остатки формируются на основании:
первичных документов;
регистров бухучета;
бухотчетности;
результатов инвентаризации активов и обязательств;
иных доступных организации источников информации, подтверждающих фактическое наличие и оценку объектов, подлежащих признанию в бухучете по нормам ФСБУ.
Также Минфин напомнил, что ранее выпускал информацию от 19.12.2022 № ПЗ-15/2022 «О ведении бухучета на территориях новых субъектов РФ». Там описаны нюансы учета в переходный период.
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