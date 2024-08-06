Сбер и ВТБ повысили ставки по ипотеке

С 6 августа 2024 года минимальная ставка на покупку квартиры на вторичном рынке для клиентов Сбера составляет 20% годовых. Условия изменились в связи с решением Центробанка поднять <a href='https://www.klerk.ru/tool/478870/?utm_source=documentId616907&utm_medium=linkReplacerId83'>ключевую ставку</a> до 18%.

«Минимальный размер процентной ставки в «Сбере» на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине «Домклик», использования сервиса «Юридической проверки», акции «Ипотека плюс» и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости», — сообщили в Сбербанке.

Приобрести жилье в ипотеку на первичном рынке будет можно по ставке 20,3%, первоначальный взнос — 30%.

ВТБ также поднял ставки по рыночным программам ипотеки до 20,5%. Минимальную ставку получат зарплатные клиенты банка при условии комплексного страхования, подтверждения занятости и доходов, а также при первоначальном взносе от 30%.

Заемщики, которые получили одобрение заявок до изменения условий, смогут оформить ипотеку на прежних условиях.