Власти будут привлекать студентов к строительству объектов на Дальнем Востоке и в Арктике

Правительство утвердило постановление об участии студенческих отрядов в строительстве социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.

«Госпрограмма дополнена положениями, согласно которым в проектной документации по строительству объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике теперь будут предусматриваться затраты на ежегодное привлечение студенческих стройотрядов. Это даст возможность студентам получить профессиональные навыки и первый опыт работы», — сказано на сайте кабмина.

Финансирование будет поступать в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».