Социальное направление в налоговой политике затронет больше 35 млн человек

Глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что увеличение стандартных вычетов для семей в двумя и более детьми коснется больше 35 млн человек.

Чтобы социальная поддержка семьям со стороны ФНС работала, ведомству предстоит поменять информационные системы, выпустить 34 нормативных акта, а также обновить сервисы для налогоплательщиков. Это позволит получать выплаты в проактивном режиме — без подачи заявлений.

«Мы готовим такую технологию: если человек не обратился за стандартным вычетом к работодателю, то тогда Налоговая служба сама проактивно все подготовит в электронном виде для него. И человеку останется только выбрать счет, на который ему переведут этот вычет», — сказал Егоров.

Отдельный блок пакетных услуг сделают для налоговых вычетов по ГТО и диспансеризации.