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Отчетность

С 2025 года обновят формы и правила отчетности акционерных инвестфондов, УК инвестфондов, ПИФов и НПФ

Банк России с 1 января 2025 года изменил объем, формы, порядок составления и подачи в ЦБ отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Новшества закрепило Указание от 18.06.2024 № 6761-У.

Для указанных компаний обновили формы и правила подачи отдельных форм отчетов. В новой редакции будут формы:

  • 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»;

  • 0420516 «Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестфонда, УК инвестфондов, ПИФов и НПФ».

Также ЦБ поправил состав показателей ряда форм отчетов, а также внес изменения в порядок формирования отдельных показателей.

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