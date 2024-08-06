С 2025 года обновят формы и правила отчетности акционерных инвестфондов, УК инвестфондов, ПИФов и НПФ

Новшества закрепило Указание от 18.06.2024 № 6761-У.

Для указанных компаний обновили формы и правила подачи отдельных форм отчетов. В новой редакции будут формы:

0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»;

0420516 «Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестфонда, УК инвестфондов, ПИФов и НПФ».

Также ЦБ поправил состав показателей ряда форм отчетов, а также внес изменения в порядок формирования отдельных показателей.