Центробанк установит надзор за BNPL-сервисами с декабря 2025 года

В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности BNPL-сервисов. Центробанк будет предъявлять к ним требования по размеру капитала. Также сервисам придется сотрудничать с бюро кредитных историй и отказаться от привлечения депозитов.

Ключевое отличие BNPL-сервисов от профессиональных кредиторов — бесплатные услуги для потребителей. Поскольку операторы BNPL не банки и не микрофинансовые организации, а значит не могут удерживать с клиентов комиссию за оказание услуг по договору рассрочки.

Сейчас BNPL-сервисы не заключают с клиентами кредитные договоры и не подпадают под действие законов, что не гарантирует защиту прав пользователей. Чтобы это изменить, авторы проекта предложили заключать договор, который предусматривает оплату товара с использованием рассрочки за счет средств третьего лица. Это будет компания с правом вести деятельность по предоставлению сервиса рассрочки.

«Законопроектом определены условия осуществления деятельности оператором сервиса рассрочки, включая требование по включению операторов сервиса рассрочки в реестр, требования к собственным средствам (капиталу) оператора сервиса рассрочки, акционерам (участникам) оператора сервиса рассрочки, а также органам управления оператора сервиса рассрочки», — сказано в пояснительной записке.

Если максимальная сумма по договору о предоставлении сервиса рассрочки превысит 15 тыс. рублей, информацию о клиенте передадут в бюро кредитных историй.

Размер штрафа за неисполнение пользователем обязательств не может превышать 20% годовых от суммы просрочки.

Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 декабря 2025 года.