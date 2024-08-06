ФНС нашла схемы ухода от налога при продаже сигарет

Сотрудники ФНС раскрыли четыре схемы уклонения от уплаты налогов в табачной отрасли. Нарушители проводили двойные продажи с неоднократным использованием кодов маркировки, а также занимались лжеэкспортом.

Двойные продажи сигарет

Схема с двойными продажами работает следующим образом: производитель несколько раз использует полученный код маркировки, чтобы продать неучтенные товары с маркировкой.

Есть и второй вариант ее применения — когда нелегальный производитель подделывает сигареты известных брендов и на пачки наносит маркировку, которую ранее использовал легальный продавец. Об этом пишет РБК.

По закону производители табачных изделий покупают специальные марки, за выдачу которых отвечает ФНС. Во время проверок у некоторых компаний обнаружили отклонения между объемом продаж продукции и числом полученных марок. По документам они числятся на остатках, но фактически отсутствуют.

Недобросовестные предприниматели используют специальные марки, чтобы продавать неучтенные товары за наличный расчет. С 1 сентября 2024 года на смену спецмаркам придут цифровые штрих-коды формата DataMatrix. Это позволит налоговикам анализировать информацию об обороте товаров в информационной системе мониторинга.

В ходе рейдов на Калужской табачной фабрике сотрудники ФСБ и ФНС изъяли свыше 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тыс. марок Гознака. Сейчас на предприятии проводят налоговую проверку.

Лжеэкспорт табачной продукции

ФНС также выявила схему с фейковым экспортом табачных изделий в страны ЕАЭС. По документам сигареты отправляли за границу с применением нулевой ставки НДС и без уплаты акцизов, но на самом деле товар продавали в России и не платили налоги.

Факт экспорта достаточно подтвердить документально — тогда подакцизные товары, которые отправили в страны ЕАЭС, будут освобождены от уплаты акциза. Специалисты обнаружили 3,5 млн пачек сигарет без маркировки. По документам они отправились якобы на экспорт.