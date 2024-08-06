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Экологический сбор

Путин поручил установить обоснованные ставки экологического сбора

С 2025 года власти установят экономически обоснованные размеры экологического сбора. Пока что проведут эксперимент с предоставлением квот на выбросы опасных веществ.

Президент поручил правительству с 2025 года установить экономически обоснованные размеры экологического сбора.

«Представить предложения, обеспечивающие возможность участия всех заинтересованных субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом "Чистый воздух"», — сказано на сайте Кремля.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме будет поступать в региональные бюджеты.

Кабмину до 1 сентября 2024 года нужно подготовить предложения о проведении эксперимента по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В нем будут принимать участие города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, а также регионы, в которых нужно улучшить качество воздуха.

Наталия Лукина
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