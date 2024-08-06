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Экологический сбор

Определены ставки экологического сбора за 2025-2027 годы

Правительство утвердило значения базовых ставок экологического сбора и коэффициента к ним.

Они закреплены постановлением от 01.08.2024 № 1041.

Расчет делают в рублях за одну тонну по каждой группе товара или упаковки по перечню.

Например, ставка сбора в отношении «Одеждs и изделий текстильных» (группа № 1) на 2025 год — 18 750 руб. за тонну, на 2026 год — 20 250, на 2027 год — 21 060.

Коэффициент учитывает сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения физических, химических и механических свойств материалов при многократном использовании, востребованность вторсырья из таких отходов для производства товаров.

Кстати, сегодня мы писали, что Путин поручил установить обоснованные ставки экологического сбора.

Наталия Лукина
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