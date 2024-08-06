Розничным инвесторам разрешили покупать облигации с плавающим доходом

Центробанк разрешил розничным инвесторам приобретать облигации с плавающим доходом, который привязан к ключевой ставке.

До 1 апреля 2025 года неквалифицированные инвесторы смогут покупать такие ценные бумаги, если успешно пройдут тестирование и будут соответствовать определенным критериям законодательства.

«Поскольку ключевая ставка задает тот уровень, вблизи которого Банк России посредством своих операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности поддерживает ставки денежного рынка, то Банк России считает допустимым использование ключевой ставки в качестве одного из возможных индикаторов денежного рынка», — сказано в информационном письме регулятора.

По действующему закону неквалифицированные инвесторы не могут покупать облигации, доход которых зависит от базового актива.