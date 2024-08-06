IPO на вырост названы новым феноменом рынка

Комплексные изменения на фондовом рынке повысили интерес к IPO со стороны новых эмитентов и частных инвесторов. Целый пласт молодых компаний получил доступ на рынок, тогда как прежде IPO было закономерным шагом для крупных компаний, лидеров своих секторов.

Сейчас публичное размещение как инструмент рассматривают быстрорастущие компании, чьи мотивы выхода на биржу могут отличаться.

Согласно итогам исследования, которые приводит сайт Мосбиржи, на рынке появился феномен IPO на вырост. Это когда компании видят в выходе на публичный рынок мощный стимул оптимизировать свои процессы и совершенствовать корпоративное управление.

Однако это сопряжено и с новыми вызовами при трансформации эмитента в публичную компанию. Так, подготовка к размещению удваивает нагрузку на менеджмент, которая сохраняется после сделки – необходимо выполнять обещания, управлять по-новому, внимательнее прорабатывать вопросы и коммуницировать с новыми участниками корпоративных отношений.

«Переход в лигу ПАО открывает новые возможности, но и требует глубоких преобразований: меняются подходы к управлению и отношение к собственности. Эффективное корпоративное управление — это не формальный шаблон, а индивидуальная модель, учитывающая как корпоративную культуру компании, так и ее бизнес-потребности. Для новых эмитентов важно адаптировать свои процессы под новые задачи, оценивать их соответствие рынку и приглашать профессиональных независимых директоров – носителей современных знаний о бизнесе и практиках управления в публичных компаниях», — пояснил сооснователь АНД Александр Иконников.

В ходе исследования проведено более 50 уникальных интервью с разными участниками рынка, в том числе представителями компаний, которые недавно вышли на IPO, инвесторами и независимыми директорами.