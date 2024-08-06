Частные инвесторы установили рекорд по вложениям в ценные бумаги на Мосбирже

Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июля 2024 года составило 32,8 млн (+396 тыс. человек за июль). Ими открыто 58,7 млн счетов (+1 млн счетов за июль).

Сделки на Московской бирже в июле 2024 заключили более 4 млн частных инвесторов, сообщает она.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в июле стал максимальным в 2024 году и составил 132,7 млрд рублей. Из них:

в акции — 16,3 млрд рублей;

облигации – 63,7 млрд;

биржевые фонды – 52,6 млрд.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 67%, облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 9%, на срочном рынке – 67%.

В июле 2024 самыми популярными ценными бумагами были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (15%), Газпрома (13%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5%), акции Норникеля (5%), депозитарные расписки Ozon (4%) и акции Т-Банка (4%). Самыми популярными бумагами из состава Индекса IPO в сделках частных инвесторов по итогам июля 2024 стали акции EUTR, SVCB, VSEH, UGLD, PRMD, ASTR, LEAS, SOFL, WUSH и MBNK.

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов:

фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM и AKMM — 45%, 18% и 14% соответственно;

в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR — 4%;

в инструменты денежного рынка AMNR — 2%;

в российские акции AKME и SBMX — по 2%;

в акции крупных публичных компаний России TMOS — 2%;

фонд на Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» EQMX — 2%;

фонд инвестиций в золото GOLD — 2%.

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 85%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 млн. В структуре оборота на этих счетах 74% – сделки с акциями, 8% – с облигациями и 18% – с паями фондов.

Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (582,6 тыс. счетов), Московская область (345,7 тыс.) и Санкт-Петербург (281,8 тыс.). За ними следуют Свердловская область (193,9 тыс. счетов), Краснодарский край (188,6 тыс.), Башкортостан (181,7 тыс.), Татарстан (161,8 тыс.), Ростовская область (152,1 тыс.), Челябинская область (144,1 тыс.) и Самарская область (134,3 тыс.).