Заявку на профвизит теперь подают в едином формате на портале Госуслуг

Раньше разные контрольные органы принимали заявки от предпринимателей на проведение профилактических визитов в разрозненном порядке. Теперь все бизнесмены могут записаться на профвизит по единой форме в личном кабинете на портале Госуслуги.

«1 млн профилактических визитов за 2023 год стал весомым поводом разработать удобную форму взаимодействия с контрольными органами», — сказано в телеграм-канале Минэкономразвития.

Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней с момента подачи.

Инспекторы проводят профилактические визиты и консультируют предпринимателей, чтобы те могли исправить нарушения. По результатам профвизитов компаниям не грозят штрафы и другие санкции.