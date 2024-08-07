Госдума: ставки по ипотеки не должны быть ниже ключевой

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину запретить банкам выдавать ипотеку под проценты ниже ключевой ставки.

Сейчас ключевая ставка в стране установлена на уровне 18% годовых.

«В последние месяцы на российском рынке недвижимости наблюдается тенденция к появлению новых инструментов выдачи ипотеки под заведомо заниженные проценты. Согласно публичным акциям ряда банков, они предлагают своим клиентам ипотечные кредиты под 8–10% с расчетом на реструктуризацию через пять лет», — сказано в обращении.

Если изменится ключевая ставка ЦБ, то кредитные организации будут

Все риски лягут на плечи клиентов, а это может привести к дефолту по кредиту и к последующей потере жилья или залога.

В Госдуме опасаются, что подобная практика приведет к ситуации, в которой оказались клиенты с ипотекой в долларах и евро. Тогда из-за резкого скачка курса валют заемщики не смогли погасить свои обязательства.