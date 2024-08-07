₽ Заказать рекламу
Ипотека

Госдума: ставки по ипотеки не должны быть ниже ключевой

Банки предлагают оформить ипотеку по ставкам ниже ключевой, при этом они имеют право повысить размер выплат, если ключевая ставка изменится. Подобное может привести к дефолту по кредиту, к потере залога и недвижимости.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину запретить банкам выдавать ипотеку под проценты ниже ключевой ставки.

Сейчас ключевая ставка в стране установлена на уровне 18% годовых.

«В последние месяцы на российском рынке недвижимости наблюдается тенденция к появлению новых инструментов выдачи ипотеки под заведомо заниженные проценты. Согласно публичным акциям ряда банков, они предлагают своим клиентам ипотечные кредиты под 8–10% с расчетом на реструктуризацию через пять лет», — сказано в обращении.

Если изменится ключевая ставка ЦБ, то кредитные организации будут

вправе повысить размер выплат по ипотеке. Все риски лягут на плечи клиентов, а это может привести к дефолту по кредиту и к последующей потере жилья или залога.

В Госдуме опасаются, что подобная практика приведет к ситуации, в которой оказались клиенты с ипотекой в долларах и евро. Тогда из-за резкого скачка курса валют заемщики не смогли погасить свои обязательства.

Начать дискуссию