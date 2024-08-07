Чернышенко: РФ и Китай работают над расшивкой узких мест в расчетах, логистике и инфраструктуре

Он отметил, что в рамках комиссии стоит задача — «совместно с китайской стороной создавать необходимые условия для реализации бизнесом своих экономических интересов, задействовать энергию предпринимателей для поддержания существующих и открытия новых каналов торговли».

«В этом смысле все компетентные ведомства экономического блока и организации с российской и китайской стороны работают над расшивкой узких мест в финансовых расчетах, логистике и инфраструктуре, отдельных отраслях экономики», — пояснил Чернышенко в интервью журналу «Эксперт».

По его заверению, с начала нынешней волны ограничений два года назад были успешно преодолены трудности в логистике, связанные со сменой морских транспортных операторов, перегруженностью железнодорожной и автомобильной инфраструктуры и пограничных пунктов пропуска, реорганизацией пассажирского авиасообщения и многие другие.

В октябре 2023 года главы правительств России и Китая Михаил Мишустин и Ли Цян на встрече в Бишкеке в целом согласовали основные параметры российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года по восьми направлениям, включая торгово-экономическое партнерство и инвестиции, транспорт и инфраструктуру, финансы, энергетику, снабжение базовыми товарами и переработку ресурсов, высокие технологии, промышленность и стандартизацию, сельское хозяйство.

В портфель Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству входят 83 совместных инвроекта на сумму около 200 млрд долларов.

Россия — одна из немногих стран-торговых партнеров Китая, товарооборот с которой существенно увеличивается: в прошлом году прирост составил 23,1%.

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