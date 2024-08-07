Регионы получат бюджетные кредиты на развитие туристической инфраструктуры

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минстрою и Минфину направить инфраструктурные бюджетные кредиты на реализацию проекта «Пять морей и озеро Байкал». Также на эти цели пойдут деньги, которые высвободились у регионов после списания задолженности по бюджетным кредитам.

Национальный проект предусматривает создание круглогодичных курортов на побережьях морей России, туристической инфраструктуры, номерных фондов и новых точек притяжения, а также выпуск отечественной продукции для туристской индустрии.

На берегу Азовского моря в Запорожской области постоят курорт «Приморск», на Балтике — курорты «Белая долина» под Калининградом и «Санкт-Петербург Марина».

«Президент поставил задачу увеличить ее долю (туристической отрасли) в валовом внутреннем продукте за шесть лет до 5%. А экспорт услуг в этой сфере – в три раза. Причем число ежегодных поездок по стране должно вырасти до 140 млн», — сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, власти доработают систему цифровизации рынка туристических услуг, повысят производительность труда в этой сфере и будут развивать отраслевое образование.

К началу октября 2024 года должна быть готова целевая модель контроля качества туристических услуг. Ее разработкой занимаются АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом.