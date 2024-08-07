Как бухгалтеры ошибаются в платежках на налоги: ФНС подсказала

Налоговики составили перечень основных ошибок.

1. Неверное указание ИНН получателя

Необходимо указывать ИНН Казначейства России (ФНС России) – 7727406020.

Платежки, в которых неверно указан ИНН получателя, отражаются в информационных ресурсах ФНС по данным выписки Федерального казначейства, а не по данным ГИС ГМП (в режиме «реального» времени).

2. Неверное указание значения «Казначейский счет»

Например, указывается счет 03100643000000001850.

Надо указывать значение – 03100643000000018500.

3. Неверное указание ИНН, КПП плательщика

Часто указывают значение «0», произвольный набор цифр (111111110000) или несуществующий ИНН.

4. По налогам, входящим в ЕНС, указывают КБК конкретных налогов, а не КБК ЕНП.

Необходимо указывать КБК – 18201061201010000510.

5. Ошибки в ИНН плательщика при оформлении платежных документов за иное лицо

Необходимо указывать ИНН плательщика, чья обязанность исполняется.

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