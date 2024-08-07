Росстат привел данные по покупкам в интернете

Больше всего онлайн-покупок совершают интернет-пользователи от 25 до 29 лет.
Девять из десяти интернет-покупателей оплачивают покупки банковской картой, каждый третий — мобильным переводом через систему быстрых платежей (СБП) или по QR-коду.
Россияне чаще забирают товары самостоятельно из пунктов выдачи. Второй по популярности способ получения заказа – электронная доставка через Интернет.
Согласно опросу, большинство онлайн заказывают одежду и обувь.
Эти данные приводит телеграм-канал Росстата.
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