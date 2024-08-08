Инструкция от эксперта: как законно снизить налоги и взносы

Подавляющее большинство бизнесов постоянно находятся в поиске способов сократить налоговую нагрузку. При этом оптимизация представляется им как готовый инструмент – применил и сократил налоги на 20%, 30%, 40% и т.д.

Но часто это большое заблуждение. Почему? Узнаете уже сегодня на вебинаре «Как законно снизить налоги и взносы: способы оптимизации, налоговые риски, судебная практика».

Налоговое планирование – это применение законных инструментов с обязательной оценкой налоговых рисков.

Например:

договор с самозанятым – это легальный инструмент, пока такой договор не используется для подмены трудовых отношений;

низконалоговые регионы – это легальный инструмент, пока его не начинают использовать лишь с целью получения налоговой выгоды;

агентский договор – это легальный инструмент, пока им не начинают подменять поставку, трудовые договоры или сохранение УСН и тд.

В вопросах налогового планирования нет готовых решений, но есть профессионализм людей, которые понимают, какие существуют инструменты, как их применять и как оценить по ним налоговые риски. Об этом расскажет Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!