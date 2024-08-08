С 1 января неквалифицированные инвесторы в России могут потерять доступ ко всем иностранным ценным бумагам за исключением тех, которые выпущены странами ЕАЭС — вне зависимости от того, где хранятся активы. Это новая инициатива ЦБ, которая может значительно повлиять на рыночный ланшафт, объём торгов и финансовые успехи профучастников. И в то же время поможет перенаправить больше капитала на местные рынки и компании.

Неквалифицированные инвесторы будут иметь меньше возможностей диверсифицировать свои портфели и получать более высокую доходность. Сейчас лазейка в том, что они могут приобретать ценные бумаги дружественных стран, не учтенные через инфраструктуру недружественных государств, и иностранные ценные бумаги, эмитенты которых в основном работают в России и ЕАЭС.

Регулятору этот шаг поможет лучше контролировать инвестиции, осуществляемые «неквалифицированными» инвесторами, снижая их подверженность геополитическим рискам.

Успех инициативы во многом будет зависеть от эффективного информирования о её преимуществах и способности профучастников быстро предложить сопоставимые альтернативы. Также им придётся в очередной раз донастраивать свои цифровые сервисы и интерфейсы — чтобы обеспечить соблюдение новых правил и не создать проблем для пользователей.